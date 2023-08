Thunderbolts, David Harbour anticipa il rapporto padre-figlia con Florence Pugh

Dopo le anticipazioni del regista su Thunderbolts, torniamo a parlare di uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe intercettando una nuova intervista di David Harbour, interprete di Red Guardian nella saga Marvel Studios.

Parlando con il podcaster Josh Horowitz, l'attore di Stranger Things - che ha esordito nel MCU durante gli eventi del film prequel Black Widow - ha parlato di ciò che i fan possono aspettarsi da Thunderbolts, sottolineando di essere entusiasta di come gli sceneggiatori hanno scelto di raccontare questo nuovo capitolo della vita del suo Alexei Shostakov. "Per questo film gli scrittori Marvel hanno immaginato delle incredibili storie epiche ma allo stesso tempo permetteranno a Red Guardian di fare cose che non ha mai fatto prima", ha detto l'attore. "Il film approfondirà molto di più quel rapporto padre-figlia con Florence Pugh, che interpreta Yelena, e sarà divertente e soddisfacente in un modo davvero emotivo."

David Harbour è solo uno dei numerosi attori coinvolti nell'ampissimo roster di Thunderbolts, che è valso al film il soprannome di "film pseudo Avengers" da parte di alcuni fan. Il nuovo team del MCU sarà infatti composto anche da Yelena Belova aka Black Widow, Bucky Barnes aka The Winter Soldier, John Walker aka US Agent, Ava Starr aka Ghost e Antonia Dreykov aka Taskmaster. Il gruppo sarà apparentemente formato da Valentina Allegra de Fontaine e Thaddeus "Thunderbolt" Ross, che probabilmente sarà colui che darà il nome all'unità. Nel cast torneranno tutti gli attori legati ai personaggi appena citati, da Florence Pugh a Wyatt Russell, con Harrison Ford che riprenderà il ruolo del generale Ross dopo aver esordito nei suoi panni in Captain America: Brave New World.

Dopo le nuove date d'uscita dei film Marvel, Thunderbolts è attualmente previsto per il 20 dicembre 2024.