Thunderbolts colpito dallo sciopero WGA: i Marvel Studios interrompono la produzione

Thunderbolts sarà qualcosa di mai visto prima nel MCU, stando a precedenti dichiarazioni del co-protagonista David Harbour, ma a quanto pare per vederlo davvero i fan dei film Marvel Studios rischiano di dover aspettare un po' più del previsto.

Come riportato da Deadline in queste ore, infatti, lo sciopero della WGA ha costretto la Marvel a sospendere la produzione di Thunderbolts, le cui riprese erano originariamente previste ad Atlanta nei prossimi giorni. Le fonti affermano che il piano interno attuale prevede una partenza dei lavori non appena lo sciopero giungerà a termine. Stesso discorso anche per la nuova serie tv esclusiva di Disney+ dei Marvel Studios, Wonder Man, le cui riprese erano iniziate qualche settimana fa: anche questo set ha chiuso momentaneamente i battenti.

Al momento della stesura dell'articolo, non è chiaro se i Marvel Studios modificheranno anche la data d'uscita di Thunderbolts, attualmente previsto per il 26 luglio 2024. Chiaramente, tutto dipenderà dalla durata dello scioperò. Nel frattempo, proseguono ininterrotte le riprese di Captain America: New World Order, film strettamente legato a Thunderbolts con addirittura attori e personaggi in comune la cui uscita è invece prevista per il 4 maggio 2024.

Thunderbolts non è l'unico progetto Marvel afflitto dallo sciopero: dopo la pausa nelle riprese di Daredevil: Born Again, nelle scorse ore vi abbiamo segnalato come Ryan Reynolds non potrà improvvisare sul set di Deadpool 3 proprio per via della protesta degli sceneggiatori.