Thunderbolts, ecco chi interpreterà Steven Yeun! Svelato il ruolo segreto

Dopo il rinvio di Thunderbolts, ecco che è stato ufficialmente confermato il ruolo interpretato da Steven Yeun all’interno del film.

In seguito a numerosi rumour, Robert Kirkman, creatore di The Invincibles e The walking dead, ha dichiarato in un’intervista sul canale youtube di David Finch che Steven Yeun interpreterà ufficialmente Sentry:

“Il mio buon amico Steven Yeun interpreterà Sentry nel film. Mi ha chiamato, è andato a fare la prova costume. Non credo che questo sia uno spoiler, o qualcosa che possa mettere nei guai qualcuno. Non so, forse, vedremo. Non mi interessa, non lavoro per la Marvel. Cosa mi faranno? Mi ha chiamato e mi ha detto: "Sono appena tornato da una prova costume per Sentry. Credo di occuparmi solo di supereroi che vestono di giallo e blu.”

La conferma arriva direttamente da Kirkman, che, anche se ufficialmente non lavora con Marvel, e molto amico di Yeun. Lo stesso attore, in un’intervista a Empire, aveva commentato il suo casting in Thunderbolts.

“Non so se fosse esplicitamente nella mia lista di cose da fare. Era più che altro la storia, la possibilità di lavorare di nuovo con Jake Schreier, che ha diretto Beef, e le sue intenzioni. Le intenzioni del particolare personaggio che volevano che interpretassi erano molto chiare, ed è questo che mi ha attirato al film.”

Se adesso il ruolo di Yeun è chiaro, quale sarà invece il ruolo di Harrison Ford in Thunderbolts?