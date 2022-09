Thunderbolts, il cast fa paura! Ci sono anche Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbor

La d23 conferma ufficialmente i recenti rumor sui Thunderbolts, con Yelena Belova di Florence Pugh che assumerà il ruolo di leader del primo team di anti-eroi del Marvel Cinematic Universe.

Durante la Convention però è stato anche annunciato il roster della squadra, che includerà tantissimi volti noti del Marvel Cinematic Universe: oltre a Florence Pugh, infatti, Thunderbolts vanterà nel cast anche Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Olga Kurylenko e David Harbour, con tutte le star che riprenderanno i rispettivi ruoli dei precedenti film MCU.

In calce all'articolo la prima immagine dei Thunderbolts uniti: Sebastian Stan tornerà come Soldato d'Inverno, Julia Dreyfus sarà di nuovo Valentina Allegra de Fontaine, Hannah John Kamen riprenderà il ruolo di Ghost da Ant-Man & The Wasp, Wyatt Russell sarà ancora US Agent dopo l'esordio in Falcon & The Winter Soldier mentre Olga Kurylenko e David Harbour torneranno insieme a Florence Pugh da Black Widow, dove interpretarono rispettivamente Task Master e Red Guardian.

Thunderbolts è inteso come la versione di Suicide Squad del MCU ed è basato su personaggi introdotti per la prima volta nella Marvel Comics nel 1997: la storia segue un gruppo di supercriminali reclutati per andare in missione per conto del governo. Jake Schreier (Robot & Frank) dirigerà il film in uscita, su una sceneggiatura di Eric Pearson (Black Widow) e Kevin Feige come produttore.

