Thunderbolts e Captain America 4, grosse novità: svelati i sorprendenti nuovi villain?

Continuano i rumor sulla identità del villain di Thunderbolts, ma questa volta il tiro è stato aggiustato: l'identikit di 'Superman cattivo' precedentemente anticipato non punterebbe più in direzione di Hyperion, ma di un personaggio Marvel ancor più sconosciuto.

Stiamo parlando di Sentry, il 'Superman dorato' della Marvel, che ComicBookMovie in queste ore ha citato come villain principale di Thunderbolts: secondo le voci di corridoio, la trama del film vedrà Valentina Allegra de Fontaine, nuovo direttore della CIA nel MCU, creare accidentalmente Sentry nel tentativo di mettere al mondo il super soldato definitivo. Un errore che gli Stati Uniti rischieranno di pagare caro, e al quale dovranno provare a rimediare proprio i Thunderbolts.

Inoltre, il sito riporta anche che Thunderbolts sarà legato a Captain America: New World Order proprio tramite Valentina Allegra de Fontaine: in quel film, secondo le indiscrezioni, Sam Wilson cercherà di riunire una nuova squadra di Avengers per sconfiggere il nuovo presidente degli Stati Uniti, Thaddeus "Thunderbolt" Ross, interpretato da Harrison Ford, che evidentemente avrà una svolta da antagonista e creerà 'il nuovo ordine mondiale' anticipato dal titolo a spese dei cittadini.

Che cosa ne pensate di queste indiscrezioni? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto. Nel frattempo, vi ricordiamo che Captain America: New World Order uscirà il 3 maggio 2024, mentre Thunderbolts lo seguirà a partire dal 26 luglio 2024.