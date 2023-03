Thunderbolts, cambio al vertice in casa Marvel per gli sceneggiatori del film

Mentre sono già in corso le riprese di Captain America: New World Order, considerato suo 'film gemello', segnaliamo un cambio al vertice per l'attesissimo Thunderbolts, prossimo film della saga del Marvel Cinematic Universe strettamente collegato a quello dell'eroe a stelle e strisce.

In queste ore, infatti, viene riferito che Thunderbolts ha ingaggiato un nuovo sceneggiatore. Dopo che una prima bozza del copione è stata scritta dall'autore di Black Widow Eric Pearson, i Marvel Studios hanno scelto Lee Sung Jin come prossimo sceneggiatore. Nonostante non abbia crediti cinematografici a suo nome, il debutto di Lee alla Marvel segna una sorta di reunion con Jake Schreier, che ha diretto Beef di Netflix, serie che ha visto Lee come showrunner. Curiosamente, anche la new entry del cast di Thunderbolts Steven Yeun è apparso in Beef.

"Sto riscrivendo la sceneggiatura", ha confermato Lee in una nuova intervista con Variety. "Jake mi ha chiesto di salire a bordo. Probabilmente avrei dovuto prendermi una pausa, ma ci sono molti temi e davvero interessanti nel film che non ho potuto fare a meno di accettare". Ha aggiunto: "È davvero un onore far parte di un film targato Marvel, ma è molto diverso rispetto a quello che ho fatto finora. Uno, non è un mio progetto, ma è di Jake. Due, l'ambizione e il livello scala sono così ampi da richiedere un tipo di scrittura molto diverso. Ma penso che, una volta trovata una squadra di persone che ami e di cui ti fidi, le cose non possono che andare bene."

Thunderbolts uscirà il 26 luglio 2024, poche settimane dopo l'uscita di Captain America: New World Order. Il film, che sarà un sequel di Black Widow, di Hawkeye e di Falcon & The Winter Soldier, includerà nel cast Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, David Harbour, Olga Kurylenko, Wyatt Russell e Hannah John-Kamen.