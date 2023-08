Thunderbolts, cambio di piani per il MCU? 'Non è più tanto connesso a Captain America 4'

In queste ore sono emersi nuovi dettagli sulla storia di Thunderbolts, l'atteso nuovo film targato Marvel Studios che rappresenterà un crossover di diversi progetti e introdurrà un nuovo super-team nel Marvel Cinematic Universe.

Come ricorderete, in passato Thunderbolts era stato descritto come molto connesso a Captain America: Brave New World, con il quale aveva anche una data d'uscita molto vicina prima dei recenti rinvii decisi dalla Disney (maggio 2024 e luglio 2024), ma adesso secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal noto insider Can we get some toast i Marvel Studios potrebbero aver cambiato i propri piani e ridimensionato la connessione tra i due progetti :"Il piano era quello di includere la contessa Valentina Allegra in Captain America: Brave New World, ma le cose sono cambiate quando Lee Sung Jin è stato scelto come nuovo sceneggiatore" si legge nei post pubblicati dall'insider e disponibili in calce all'articolo. "A meno che non verrà aggiunta nella scena post-credit, Val non apparirà nel nuovo film di Captain America."

Tuttavia, vale la pena di notare che la principale connessione tra i due film dovrebbe essere Harrison Ford: l'attore, che ha ereditato i panni del generale Thaddeus 'Thunderbolt' Ross dal compianto William Hurt, apparirà infatti sia in Captain America 4 che in Thunderbolts, team che appunto dovrebbe prendere il proprio nome dal generale Ross.

Captain America: Brave New World uscirà il 26 luglio 2024, Thunderbolts è atteso per il 20 dicembre 2024.