Thunderbolts, che fine ha fatto Barone Zemo: il sito della Marvel rischia di fare spoiler?

Il cast di Thunderbolts è stata una delle grandi sorprese del panel dei Marvel Studios alla d23, eppure i fan sono rimasti stupiti dall'assenza di Baron Zemo dal roster del nuovo team di super-anti-eroi.

Tuttavia, come notato dall'account Twitter Marvel Updates, qualche ora più tardi la Marvel ha accidentalmente rivelato la possibile presenza di Zemo in Thunderbolts, che evidentemente doveva rimanere un segreto in base alla scaletta della presentazione di Kevin Feige: andando sulla pagina di Thunderbolts sul sito Marvel.com o semplicemente dando un'occhiata al post che trovate in calce all'articolo, si nota infatti che l'URL dell'articolo della Marvel sul casting del film include il nome di Zemo: non solo, Zemo viene menzionato addirittura per primo, davanti al nome di Yelena, la nuova Vedova Nera interpretata da Florence Pugh.

Al momento ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale, e non è chiaro se Zemo sarà davvero nel film o se si è trattato semplicemente di un errore da parte della Marvel: certo è che l'assenza di Daniel Bruhl sia da Thunderbolts che da Captain America: New World Order non farebbe molto piacere ai fan del MCU, specialmente considerato che entrambi i film sembrano conseguenze dirette degli eventi della serie tv Falcon & The Winter Soldier, nella quale Zemo ha avuto un ruolo a dir poco rilevante.

Diretto da Jake Schreier, Thunderbolts arriverà nei cinema il 26 luglio 2024.