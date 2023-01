Thunderbolts, anche Ayo Edebiri di The Bear nel cast del film Marvel!

Il team di villain non troppo villain che farà parte di Thunderbolts continua a prendere forma in queste ore di fervente attività che vedono i Marvel Studios impegnati nel lancio di questa Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: il film con Sebastian Stan e Florence Pugh può dunque vantare un nuovo acquisto di un certo spessore.

Stiamo parlando di Ayo Edebiri: nota ai più per la sua partecipazione a The Bear, serie rivelazione dello scorso anno, l'attrice classe 1995 si unirà infatti in un ruolo non ancora svelatoci al film in cui vedremo per la prima volta Harrison Ford vestire i panni dell'Hulk Rosso.

Salita agli onori delle cronache per il ruolo di Sydney Adamu nella già citata The Bear, per Edebiri Thunderbolts rappresenterà dunque l'occasione per spiccare definitivamente il volo dopo aver potuto fare un po' di gavetta prima con Big Mouth (Edebiri è la voce di Missy Foreman-Greenwald, nonché sceneggiatrice dello show) e, in qualità di sceneggiatrice, con What We Do in the Shadows.

Vedremo se e quando Marvel ci fornirà i primi dettagli sul ruolo che Ayo Edebiri sarà chiamata a interpretare: noi, ovviamente, seguiremo ogni sviluppo della produzione. A proposito di Thunderbolts, intanto, si parla già di un possibile costume per la Valentina Allegra de Fontaine di Julia Louis-Dreyfus.