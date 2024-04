Thunderbolts*: l'asterisco nel titolo è intenzionale, ma cosa significa?

Qualche settimana fa vi avevamo segnalato che il titolo di Thunderbolts è diventato Thunderbolts*, con un misterioso asterisco applicato alla fine dell'ultima lettera: in queste ore è arrivata la conferma che il nuovo titolo è assolutamente intenzionale.

Durante la presentazione della Disney al CinemaCon di Las Vegas, il leader dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che il titolo ufficiale del film sarà Thunderbolts*, e che l'asterisco è stato aggiunto per un motivo preciso: chiaramente il produttore, come suo solito, non ha fornito ulteriori dettagli in merito, ma ha anticipato che il motivo di questo leggero cambio di titolo verrà spiegato una volta che il film sarà distribuito in tutto il mondo l'anno prossimo: "Sì, come potete notare il titolo di Thunderbolts* include l'asterisco", ha spiegato Feige. "Questo è il titolo ufficiale di Thunderbolts* e non ne parleremo più fino all'uscita del film."

L'asterisco è stato aggiunto per la prima volta al titolo di Thunderbolts* in un video dal set pubblicato dalla star Florence Pugh, video che è stato successivamente condiviso ufficialmente dai Marvel Studios. Secondo alcuni fan, l'asterisco suggerisce che la squadra protagonista del film potrebbe cambiare il proprio nome in Dark Avengers o in qualche altra variazione nel corso della storia.

Ricordiamo che il cast di Thunderbolts* include Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Winter Soldier, David Harbour nel ruolo di Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker/U.S. Agent, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr/Ghost, Olgya Kurylenko nel ruolo di Taskmaster e Harrison Ford nel ruolo di Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Tra le new entry ci saranno Lewis Pullman nel ruolo di Robert Reynolds/Sentry e Geraldine Viswanathan in un ruolo misterioso.

La data d'uscita di Thunderbolts* è fissata al 5 maggio 2025.

