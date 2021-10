Thunderbolts, in arrivo un film dedicato alla squadra di villain?

Nuovi rumors sul Marvel Cinematic Universe riportano che il film dedicato alla squadra di villain Thunderbolts sta finalmente arrivando, la produzione dovrebbe iniziare nel 2023. I personaggi sono stati creati dallo scrittore Kurt Busiek e dall'illustratore Mark Bagley e sulla pagina è stato il barone Helmut Zemo a formare la squadra.

In precedenza Victoria Alonso, presidente della produzione fisica, effetti visivi e Animazione della Marvel ha confermato che lo studio ha 31 progetti in fase di sviluppo e sembra che uno di questi potrebbe essere proprio il film dedicato ai supercriminali pentiti.



Sono ormai anni che i rumors sui Thunderbolts si rincorrono ed è stato solo durante la Fase 4 del MCU che si è iniziato a parlare di più del possibile film a causa dell'arrivo della Contessa Valentina Allegra de Fontaine di Julia Louis-Dreyfus in The Falcon and the Winter Soldier. Nella serie Disney+, Val ha misteriosamente reclutato John Walker per qualcosa di non specificato e nella scena post-credit di Black Widow si è avvicinata a Yelena Bolova di Florence Pugh. Di fatto lo show Disney+ con Sam Wilson e Bucky Barnes ha introdotto i Thunderbolts nel MCU.



Geeks Worldwide ha diffuso la notizia che i Marvel Studios starebbero lavorando a un intero film dedicato ai Thunderbolts, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2023. Per chi non lo sapesse, i Thunderbolts sono un gruppo di criminali Marvel riformati che lavorano insieme per fare qualcosa di eroico, ma in realtà sono i Signori del Male travestiti. Nonostante siano cattivi in piena regola, alla fine si riscattano per trasformarsi in eroi.

I fumetti di Thunderbolts sono iniziati negli anni '90 utilizzando un concetto nuovo: un gruppo di supercriminali si ribattezzano come nuovi supereroi (guidati da Zemo) al fine di ottenere la fiducia del pubblico e l'accesso a tutti i tipi di risorse normalmente protette. I problemi sono arrivati quando alcuni membri della squadra hanno iniziato a prendere a cuore il ruolo di eroi e ciò ha portato a conflitti interni. Nel corso del tempo, la Marvel ha evoluto i Thunderbolts per essere qualcosa di più simile alla Suicide Squad di DC (anche se meno violenta), con cattivi e antieroi reclutati dal governo per le missioni.



I fan dell'MCU si aspettano che il film live-action combini elementi dei fumetti precedenti, prendendo personaggi come Zemo (Daniel Bruhl), John Walker (Wyatt Rusell), Taskmaster o Yelena Belova (Florence Pugh) per metterli insieme in una squadra sponsorizzata dal governo, guidati dalla Contessa Valentina Allegra (Julia Louis-Dreyfus). L'elenco dei candidati dovrebbe crescere con l'uscita di nuovi progetti Marvel come Hawkeye. Chi vi piacerebbe vedere in un film dedicato ai Thunderbolts? Fatecelo sapere nei commenti!