Thunderbolts, arriva la conferma: sarà un sequel di Black Widow!

Dopo la recente aggiunta di Ayo Edebiri al cast di Thunderbolts, oggi torniamo a parlare dell'attesa pellicola dei Marvel Studios diretta da Jake Schreier e scritta da Eric Pearson.

Con un nuovo post su Instagram dedicato all'uscita di "The Art of Black Widow", il direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios Andy Park ha rivelato che Thunderbolts fungerà da sequel di Black Widow, il film del 2021 con protagonista Scarlett Johansson. Vi lasciamo il post originale in calce alla notizia.



Il cinecomic, che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ospiterà il team guidato dalla direttrice della CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) e composto da sei membri: Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan). Harrison Ford interpreterà il generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross, ruolo che vestirà per la prima volta in Captain America: New World Order. I dettagli della trama non sono stati ancora rivelati.



Prima di salutarvi, vi ricordiamo che la Yelena Belova di Florence Pugh è già tornata nel MCU dopo il suo debutto nel 2021, prendendo parte alla serie televisiva di Disney Plus Hawkeye. Thunderbolts arriverà nelle sale il prossimo 26 luglio 2024.