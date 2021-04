Thunder Force, straordinario successo: superate le 50 mln di visualizzazioni su Netflix

Con il Marvel Cinematic Univese e il DC Universe che fanno a cazzotti per ottenere il primato nel mondo dei supereoi, Netflix sta raccogliendo degli ottimi risultati con Thunder Force che in appena un mese dalla sua uscita ha superato le 50 milioni di visualizzazioni.

Il film guidato da Melissa McCarthy e Octavia Spencer, una delle poche epopee supereroistiche tutta al femminile, si è rivelato perfetto per un pubblico formato da famiglie, per la sua natura leggera che stimola facilmente la risata. Thunder Force insomma, può entrare a far parte a pieno titolo nell'ampia schiera di commedie demenziali che sicuramente non puntano molto in altro ma svolgono piuttosto bene il compito di scatenare la risata del pubblico.

Gli oltre 50 milioni di spettatori sono sicuramente un numero impressionante, ma non prendono il primo posto per quanto riguarda le commedie di Netflix in termini di spettatori totali. Al primo posto c'è Murder Mystery, il film di Adam Sandler Jennifer Aniston che ha fruttato a Netflix circa 83 milioni di spettatori e che in appena 3 giorni è riuscito a fruttare alla piattaforma streaming oltre 20 milioni di spettatori. Segue poi Yes Day che è arrivato dietro Murder Mystery con 62 milioni di visualizzazioni, I Care a Lot invece, ha ottenuto 56 milioni di visualizzazioni.

A proposito di Netflix, sembra che nel 2021 investirà oltre 17 miliardi di dollari in nuovi contenuti.