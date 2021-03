Thunder Force: Melissa McCarthy e Octavia Spencer supereroine nel trailer del film Netflix

Arriva una nuova commedia davvero super su Netflix: Thunder Force con Octavia Spencer e Melissa McCarthy, che si presenta ora con un nuovissimo trailer.

Migliori amiche fin dall'infanzia, poi qualcosa va storto (non si sa cosa), e a quarant'anni ci si ritrova di nuovo ma... Con i superpoteri. È questa la premessa di Thunder Force, uno dei nuovi titoli in arrivo il prossimo aprile su Netflix.

Nell'era dei supereroi, non è difficile trovare ogni tipo di rielaborazione del concetto, in qualsiasi chiave. E se, per citarne solo alcune, Amazon Prime Video attualmente ha The Boys e (a breve) la serie animata Invincible, Netflix fa invece affidamento sulla serie tv Jupiter Legacy e sulla commedia con Octavia Spencer e Melissa McCarthy.

Scritta e diretta da Ben Falcone, marito dell'attrice di Gilmore Girls e Mike e Molly, Thunder Force può vantare la presenza nel cast anche di Bobby Cannavale, Jason Bateman, Pom Klementiff, Melissa Leo Taylor Mosby e Melissa Ponzio.

Ambientata in un mondo terrorizzata dai supercattivi, la pellicola, di cui potete avere un assaggio nel trailer in testa alla notizia, ci mostrerà cosa accade quando un giorno verrà scoperto il modo di dotare di superpoteri l'uomo comune. "La scienziata Emily Stanton (Spencer) ha inventato un prodigioso siero, che verrà però accidentalmente iniettato nel corpo della sua ex-migliore amica (McCarthy). Ora le due, dotate entrambe di incredibili superpoteri, dovranno fare squadra per combattere il male per le strade di Chicago".

Thunder Force arriverà il 9 aprile su Netflix.