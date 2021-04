Thunder Force, Melissa McCarthy e Octavia Spencer supereroine nel film da oggi su Netflix

Il cast di Thunder Force comprende due star di Hollywood come Melissa McCarthy e Octavia Spencer. Il film è da oggi disponibile su Netflix ed è ambientato a Chicago, città nella quale le due donne saranno due vere e proprie supereroine. Siete pronti per gustarvi le avventure di Thunder Force? Ecco di cosa parla il film Netflix.

In Thunder Force una donna di nome Lydia Berman (McCarthy) è alla ricerca della sua migliore amica, Emily Stanton (Spencer), ricca genetista. Le è stato accidentalmente iniettato un siero da supereroe e si allena per affrontare i superumani conosciuti come Miscreant. Nel frattempo un politico corrotto chiamato The King mira a diventare sindaco e conquistare la città.



Il cast di Thunder Force include due attrici nominate all'Oscar che si affidano principalmente alle loro abilità comedy per affrontare le difficili situazioni in cui s'imbattono nel film. Il cast di supporto comprende alcuni grandi nomi, tra cui il premio Oscar Melissa Leo e Bobby Cannavale nelle vesti del politico The King.

Per scoprire qualcosa in più su Melissa McCarthy leggete il nostro approfondimento con i 5 ruoli più importanti nella sua carriera.

Al suo fianco un'attrice di grande talento come Octavia Spencer, co-protagonista dell'ultimo film di Guillermo del Toro, La forma dell'acqua.

Prima di godervi il film scoprite il trailer di Thunder Force, l'ultimo film in arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix.