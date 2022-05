Thug: in arrivo il nuovo gangster thriller con Liam Neeson protagonista

Dopo l'annuncio di David Ayer alla regia di The Beekeeper, arrivano nuove notizie dal Festival di Cannes. Infatti, è stato appena comunicato che al Marché du Film verrà presentato Thug, gangster thriller con Liam Neeson protagonista e diretto da Hans Petter Moland, regista dell'originale thriller norvegese "In ordine di sparizione".

Viene specificato che Thug si concentrerà sulla storia di un gangster di San Pedro, interpretato da Liam Neeson, intenzionato a ricongiungersi con i suoi figli e a riparare agli errori commessi in passato. Tuttavia, non sarà facile per il protagonista riuscire a liberarsi dai legami con il mondo criminale.

Sappiamo anche che la sceneggiatura è opera di Tony Gayton, già autore di Faster, film action del 2010 con Dwayne Johnson protagonista. Inoltre, l'inizio delle riprese è previsto per ottobre 2022 a Los Angeles. Come anticipato in apertura, poi, il film sarà diretto da Hans Petter Moland, che aveva già collaborato con Liam Neeson in Un uomo tranquillo, remake americano proprio di In ordine di sparizione.

Dunque, sembra che nel prossimo periodo vedremo ancora Liam Neeson impegnato nella realizzazione di pellicole action, genere di cui è ormai diventato un'icona. Vi ricordiamo, infatti, che, oltre al recente Blacklight, la star nordirlandese ha in uscita quest'anno anche Memory, nuovo film action con Guy Pearce dal regista di Casino Royale, Martin Campbell. A tal proposito, per concludere, vi invitiamo a recuperare il primo trailer di Memory, nel caso ve lo foste persi.