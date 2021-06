Throw It Back è il nuovo film prodotto da Paul Feig: Shahadi Wright Joseph protagonista!

È Deadline a riportare in esclusiva l'annuncio del nuovo film di Paul Feig (Un piccolo favore, Ghostbusters), intitolato Throw It Back, un dramedy musical che sarà prodotto ma non diretto dal regista in questione in collaborazione con Tiffany Haddish, attrice vista di recente ne Le regine del crimine e Self-Made.

Stando al sito, la Haddish avrà anche un ruolo secondario nella storia del progetto, che vedrà però come protagonista principale la star di Us e doppiatrice del live-action de Il Re Leone, Shahadi Wright Joseph. L'attrice ancora adolescente e già lanciatissima nel panorama hollywoodiano aveva infatti prestato la propria voce a Nala nella versione originale del film di Jon Favreau, vista inoltre di recente nella bella Them di Amazon Prime Video.



La storia di Throw It Back segue Wytrell, una liceale che non è mai riuscita a distinguersi dalla massa. Dopo che una controversa superstar rapper di Miami decide di includere però la famosa squadra di ballo del suo liceo nel suo ultimo video musicale, Wytrell decide di impegnarsi per avere un posto nella squadra come ultima possibilità di finire finalmente sotto i riflettori, verso la ribalta. Il film sarà un musical con tratti drammatici ricco di danza e girato sopra a una colonna sonora hip hop del sud con ritmi profondamente collegiali.



A dirigere il progetto troveremo Shadae Lamar Smith, al suo debutto alla regia di un lungometraggio cinematografico.