Throttle, il racconto di Stephen King diventerà un film per HBO Max

Negli ultimi anni c'è stata una sorta di rinascita degli adattamenti cinematografici e televisivi delle storie di Stephen King e di quelle di suo figlio, l'autore Joe Hill. Stando a quanto riporta Deadline, toccherà presto anche a Throttle, racconto scritto a quattro mani dai due, che diventerà un film per HBO Max.

Non è ancora chiaro, anche a causa della pandemia di coronavirus e della quarantena che ha interrotto tutte le produzioni, quando il film vedrà la luce. L'epidemia di Covid-19 ha anche costretto Stephen King a modificare il suo nuovo romanzo. La sceneggiatura del film, in ogni caso, sarà scritta da Leigh Dana Jackson, mentre David S. Goyer e Keith Levine saranno i produttori del progetto.

Throttle, che fa parte della raccolta antologica He is legend, è stato pubblicato per la prima volta nel 2009, e nel 2012 ne è stato tratto un adattamento a fumetti. La sinossi, in estrema sintesi, parla di "un camionista che affronta una banda di motociclisti fuorilegge nel deserto del Nevada."

Mentre si conoscono bene i film e le serie tv tratte da Stephen King, da Shining e il suo sequel, Doctor Sleep, alla recente serie tv The Outsider, passando per It e Misery non deve morire, forse non ancora altrettanto conosciuto dal grande pubblico è il lavoro di Joe Hill. Dal suo secondo romanzo, Horns, è stato tratto un film interpretato nel 2013 da Daniel Radcliffe. AMC ha inoltre realizzato un adattamento televisivo del suo terzo romanzo, NOS4A2, di cui è attesa per giugno la seconda stagione.