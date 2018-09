Thriller: ecco il trailer per il lancio IMAX 3D del videoclip di Michael Jackson

Pochi minuti fa è stato pubblicato online il primo teaser trailer per riedizione in IMAX 3D dell'iconico cortometraggio che John Landis diresse per Thriller, la storica hit di Michael Jackson.

La nuova edizione del videoclip verrà rilasciata il 21 settembre nei cinema IMAX, solo negli Stati Uniti e in Canada, prima delle proiezioni del nuovo film della Amblin Entertainment The House with a Clock in Its Walls, diretto da Eli Roth.

Recentemente il regista John Landis nel corso di un'intervista ha stuzzicato i fan del Re del Pop anticipando che Thriller 3D godrà non solo di "immagini spettacolari", ma presenterà agli spettatori "una sorpresa scioccante".

Il leggendario video musicale per l'omonima canzone di Jackson fu diretto dal grande regista di Animal House e The Blues Brothers e scritto a quattro mani da Landis e Jackson. Optimum Productions ha collaborato con Landis per rimasterizzare il film originale e aggiornare la partitura e la musica originali con gli standard 5.7, 7.1 e Atmos per assicurare a questa riedizione la massima qualità fornita dalle attuali tecnologie.

Il video originale fu proiettato per la prima volta nel 1983 all'AVCO Theater di Los Angeles. Ad oggi rimane l'unico video musicale della storia ad essere stato inserito nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.