Thriller: ecco il trailer del nuovo film horror prodotto dalla Blumhouse

Bloody Disgusting ha diffuso un primo sguardo al nuovo film horror prodotto da Blumhouse, il film è intitolato Thriller e sarà diretto da Dallas Jackson. Il trailer ci mostra un semplice scherzo, forse di cattivo gusto, che causerà delle ripercussioni agghiaccianti.

Thriller segue le vicende di un introverso ragazzo di nome Chauncey Page (Jason Woods) che viene mandato al riformatorio dopo aver ucciso accidentalmente un altro ragazzo, membro di un gruppo di bulli che lo tormentava. Una volta uscito dal riformatorio, Chauncey intraprende una sanguinosa strada vendicativa nei confronti del gruppo di ragazzi, ora studenti dell'High School. Con indosso un cappuccio a coprire uno sguardo minaccioso, Chauncey scatenerà la sua furia su di loro prendendoli uno ad uno.

Oltre a Woods, il vast del film comprende Mykelti Williamson (The Purge: Election Year), RZA (Ghost Dog), Jessica Allain, (Mission: Impossible – Rogue Nation), Luke Tennie (Shock and Awe), Tequan Richmond (Ray), Paige Hurd (A Girl Like Grace), Chelsea Rendon (Bright), Mitchell Edwards (The First Purge), Pepi Sonuga (Ash Vs. Evil Dead), Maestro Harrell (Ali) e Michael Ocampo (Shooter).

Thriller debutterà questa settimana all'LA Film Festival, la data di uscita nelle sale è ancora sconosciuta. Potete dare un'occhiata al trailer qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.