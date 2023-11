I thriller anni '90 sono meglio di quelli di oggi? L'accusa del regista de Il Fuggitivo

La diatriba riguardante il fatto che il cinema sia cambiato e non sempre o necessariamente in meglio, è sempre stata al centro delle discussioni di fan e addetti ai lavori. Alla discussione si è recentemente aggiunto il parere di Andrew Davis, regista de Il Fuggitivo, che ha spiegato perché, secondo lui, i thriller degli anni ’90 fossero migliori.

Dopo aver parlato dell’ultimo thriller campione di visualizzazioni su Netflix, torniamo a parlare di uno dei generi che più ha caratterizzato la storia del cinema grazie alla sua capacità di presentarsi in forme sempre diverse e di attraversare stili e tematiche, per riportare le parole di un filmmaker che ha lasciato il suo segno durante l’ultimo decennio del secolo scorso.

In un’intervista con Comicbook dedicata al trentesimo anniversario dall’uscita di Il Fuggitivo, Andrew Davis ha spiegato come, dal suo punto di vista, l’eccessivo realismo dei film contemporanei possa, in alcuni casi, essere controproducente.

Queste le parole, in merito, del regista: “L’andatura del film e il ritmo del film… ora le cose sono tagliate così velocemente che si riesce a malapena a seguire quello che succede. E le persone che parlano borbottando, è una specie di realismo… ci sono attori che borbottano per mantenere una verosimiglianza con la realtà e non si riescono a capire le parole”.

Quindiil filmmaker ha parlato di come la poca fiducia delle persone nelle multinazionali abbia contribuito a mantenere rilevante Il Fuggitivo anche a distanza di anni: “Si è discusso molto del ruolo delle case farmaceutiche e del loro agire scellerato nel mettere in commercio farmaci che facevano male alle persone. Questa era la storia di base de Il Fuggitivo. Ed è molto rilevante ancora oggi. Penso si sia discusso molto del ruolo delle aziende farmaceutiche e della loro capacità di manipolare le cose”.

Davis ha però concluso con una precisazione: “Non tutte le aziende farmaceutiche sono cattive, mio figlio è un medico e so che è molto difficile portare qualcosa fino al prodotto finale”.

Un paio di considerazioni su cui bisognerebbe riflettere non poco, da parte di un regista che, a modo suo, è riuscito a diventare particolarmente rilevante a cavallo del ventesimo e ventunesimo secolo. A proposito del film più ricordato di Davis, vi lasciamo alla profezia, del tutto sbagliata da Tommy Lee Jones, per quanto riguardasse Il Fuggitivo.