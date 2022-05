Three Thousand Years of Longing, il trailer del film di George Miller arriva venerdì!

Quando il tuo ultimo film è un certo Mad Max: Fury Road, considerato all'unisono uno dei più grandi film action di tutti i tempi (nonché uno dei migliori in assoluto degli ultimi 20 anni), le aspettative sul tuo prossimo lavoro non possono che essere altissime: riuscirà a rispettarle, George Miller, con questo Three Thousand Years of Longing?

Le riprese del film con Tilda Swinton e Idris Elba sono partite nel 2020, ma tra ritardi dovuti alla pandemia e problemi di vario genere è stato praticamente impossibile darvi uno sguardo prima di questo maggio, quando Three Thousand Years of Longing verrà presentato al Festival di Cannes. E il trailer?

Anche da questo punto di vista ci sono interessanti novità: un breve teaser pubblicato proprio in queste ore e contraddistinto dal montaggio frenetico che già ci aveva fatto amare Mad Max: Fury Road ha infatti annunciato l'arrivo del trailer di Three Thousand Years of Longing per venerdì prossimo, com'è possibile leggere alla fine della breve clip di cui sopra.

Il film di Miller, per chi non lo sapesse, ci racconterà la storia di un Genio risvegliato da una triste donna inglese dopo la scoperta di un'antica bottiglia: proprio l'apatia della nostra protagonista, però, la metterà in seria difficoltà quando si tratterà di trovare tre desideri che valga la pena esprimere. Cosa ne dite? Fateci sapere la vostra nei commenti! Three Thousand Years of Longing, ricordiamo, è stato precedentemente descritto come una sorta di Aladdin per adulti.