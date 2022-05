Three Thousand Years of Longing: il poster ufficiale vi lascerà letteralmente senza fiato!

In attesa del trailer di Three Thousand Years of Longing, che arriverà nelle prossime ore, George Miller si sta preparando al debutto del suo nuovo film al Festival di Cannes, e pochi minuti fa per il film è stato pubblicato l'impressionante poster ufficiale.

Miller, conosciuto per aver diretto la brutale saga action distopica di Mad Max, alla quale ha sempre alternato titoli imprevedibili e indimenticabili come Le streghe di Eastwick, Babe maialino coraggioso e Happy Feet, anticipa col nuovo poster di Three Thousand Years of Longing quella che promette di essere una festa visiva strabiliante: rifatevi gli occhi con la locandina, disponibile in calce all'articolo!

Secondo un comunicato stampa della MGM, Three Thousand Years of Longing è un'epica saga fantasy incentrata su un'accademica, la dottoressa Alithea Binnie (interpretata da Tilda Swinton), che vive la propria vita monotona aggrappata ferocemente alla logica. Tutto cambia quando, durante una conferenza a Istanbul, incontra Idris Elba, che interpreta la creatura magica Djinn, uno spirito soprannaturale che le offre tre desideri in cambio della sua libertà.

Three Thousand Years of Longing debutterà nei prossimi giorni al Festival di Cannes, a sette anni di distanza dall'uscita di Mad Max Fury Road, presentato proprio alla Croisette dove fu accolto con una lunga standing ovation durante i titoli di coda (e pure un'altra standing ovation nel bel mezzo della produzione: leggenda vuole che la sala si alzò i piedi e applaudì al termine del primo atto, per intenderci quando si spegne il bengala): staremo a vedere quale accoglienza sarà riservata al nuovo fantasy dell'autore.

Miller, lo ricordiamo, si sta già preparando per le riprese di Mad Max Furiosa, prequel di Fury Road interpretato da Anya Taylor-Joy e in uscita nel 2024.