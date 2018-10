Three Thousand Years of Longing: Idris Elba e Tilda Swinton nel film di George Miller

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, Idris Elba e Tilda Swinton sarebbero i primi nomi ad aggiungersi al cast di Three Thousand Years of Longing, il nuovo film di George Miller.

I dettagli della trama di Three Thousand Years of Longing sono ancora sconosciuti, ma sempre l’Hollywood Reporter descrive la pellicola come una storia d'amore epica. Il report suggerisce anche che il progetto è qualcosa che Miller non ha mai affrontato prima d'ora nella sua carriera. La riprese del film dovrebbero prendere il via il prossimo anno.

Bisogna comunque precisare che il progetto è stato solamente annunciato, ma al momento non è stato dato alcun via libera ufficiale dalla produzione in quanto i finanziatori principali devono ancora essere trovati. È probabile che Miller si metta alla ricerca di possibili compratori nel corso del prossimo American Film Market.

Attualmente Elba è impegnato nelle riprese di Hobbs and Shaw, spin-off della saga di Fast and Furious in cui interpreta il villain principale, contrapposto ai protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham; sarà anche Macavity nell’adattamento cinematografico del musical Cats, mentre quest’anno lo abbiamo rivisto nei panni di Heimdall in Avengers: Infinity War.

La Swinton, dopo essere stata tra le voci del cast di doppiatori de L’isola dei cani per Wes Anderson, è da oggi nelle sale statunitensi con il remake di Suspiria diretto da Luca Guadagnino, già presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Nel film la Swinton intepreta ben tre ruoli.

Al momento, l’ultimo film di George Miller rimane lo spettacolare Mad Max: Fury Road, universalmente riconosciuto come uno dei migliori action-movie degli ultimi trent’anni almeno. Dalla sua uscita nelle sale il regista ha confermato più volte la sua intenzione di andare avanti con il franchise, ma una disputa legale tra il suo studio e la Warner Bros. ne hanno complicato lo sviluppo, anche se secondo quanto riporta Deadline la causa legale non avrebbe chiuso definitivamente la porta per eventuali sequel.