Three From Hell, la trilogia vedrà un quarto film? Parla Rob Zombie

Durante una recente intervista per Entertainment Weekly, Rob Zombie ha parlato con aperta onestà del futuro della saga e dei suoi personaggi, rivelando che: "Forse ci saranno graphic novel o altre cose. A questo punto, i tre film sembrano andare bene insieme. Ci è voluto molto lavoro per realizzare il terzo e nessuno sta diventando più giovane".

"Anche con il terzo, Sid Haig, dal momento in cui abbiamo iniziato a parlare del film al momento in cui l'abbiamo girato, la sua salute è peggiorata così gravemente che è passato dall'essere uno dei protagonisti a riuscire a malapena a tenerlo sul set per un'ora per lavorare", ha specificato Zombie. Sid Haig è infatti successivamente spento all'età di 80 anni a causa di un 'grave incidente'.

Quello che ci sembra di capire è che 3 sia il numero perfetto, ma soprattutto che forse aggiungere un altro film al franchise sarebbe troppo rischioso e forse non fattibile per ragioni di salute ed età del cast originale.

Ad ogni modo, come avrete letto, Zombie riconosce il potenziale della storia della famiglia Firefly, e dunque non esclude che essa possa assumere altre forme, come appunto graphic novel e così via.

Per chi se lo fosse perso in passato, vi rimandiamo al teaser trailer di Three from Hell, ultimo film della saga.