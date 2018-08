Three From Hell: Sheri Moon nel nuovo poster del film di Rob Zombie

Il regista Rob Zombie ha rivelato l'ultimo character poster di Three From Hell. L'immagine ritrae Sheri Moon Zombie, che riprende il suo ruolo di Vera-Ellen "Baby" Firefly nel capitolo finale della trilogia horror composta da La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo.

Nel film, Bill Moseley e Sid Haig tornano a vestire i panni rispettivamente di Otis Driftwood e l'iconico Capitano Spaulding. Il cast include anche Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo (Machete), Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (The Howling) and Austin Stoker.

Durante La casa del diavolo, i protagonisti Baby e Otis riuscirono ad evitare la cattura da parte delle autorità rivolgendosi proprio a Spaulding, che si unì a loro lungo il viaggio di distruzione e morte raccontato nel film. La scena finale del film, che vedeva i protagonisti lanciati a tutta velocità contro un blocco della polizia, ha tenuto nascosto il reale destino dei personaggi. Come si evince dai character poster, però, i protagonisti sono sopravvissuti e si trovano sotto custodia delle autorità.

Nel 2005 La casa del diavolo ha incassato 17 milioni a fronte di un budget di 7 milioni, risultando poi in un grande successo per l'home video. La casa dei 1000 corpi, invece, dopo essere stato accantonato per tre anni dalla Universal, ha esordito al cinema nel 2003, arrivando a guadagnare 12 milioni.

3 From Hell arriverà al cinema nel 2019. Date un'occhiata al poster di Baby in calce alla notizia!