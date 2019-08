Three From Hell: Otis e Baby nella nuova immagine ufficiale del film di Rob Zombie

Manca poco all'arrivo nelle sale americane di Three From Hell, l'atteso nuovo film di Rob Zombie che riprenderà dagli eventi de La Casa del Diavolo. A circa un mese dall'uscita del film, USA Today ha pubblicato una nuova immagine ufficiale con Otis e Baby Firefly.

Come potete vedere in calce alla notizia, la foto mostra i personaggi interpretati rispettivamente da Bill Moseley e Sheri Moon Zombie al fianco di Richard Blake nei panni di Winslow Foxworth Coltrane. Dopo il trailer di Three From Hell, dunque, ecco un nuovo sguardo ai reietti usciti di prigione - anche se questa volta manca il grande Captain Spaulding di Did Haig.

Ambientato dopo la carica del posto di blocco vista sul finale de La Casa del Diavolo, secondo capitolo della saga dopo La casa dei 1000 corpi, il film vedrà i reietti alle prese con le conseguenze delle loro azioni: i tre si trovano al momento dietro le sbarre e devono affrontare un processo.

Nel cast del film troveremo tra gli altri anche Danny Trejo, Kevin Jackson, Wade Williams, Jeff Daniel Phillips, Clint Howard, Pancho Moler, Emilio Rivera, Daniel Roebuck, David Ury, Sean Whalen, Austin Stoker, Dee Wallace e Richard Brake, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 16 settembre.

In attesa di novità sulla release italiana, vi rimandiamo alla fantastica locandina ufficiale di Three From Hell.