Thousand Years of Longing sarà il nuovo film di George Miller

Deadline riporta che George Miller farà ritorno dietro la macchina da presa. Il prossimo film del regista di Mad Max sarà Three Thousand Years of Longing, pellicola che cercherà dei potenziali acquirenti all'imminente American Film Market.

Miller torna a dirigere dopo il grande successo di Mad Max: Fury Road, film uscito 2015 che si è guadagnato il favore di pubblico e critica, incassando globalmente 380 milioni di dollari e aggiudicandosi ben sei Premi Oscar.

I dettagli della trama di Three Thousand Years of Longing sono ancora sconosciuti, ma The Hollywood Reporter descrive la pellicola come una storia d'amore epica. Il report suggerisce anche che il progetto è qualcosa che Miller non ha mai affrontato prima d'ora nella sua carriera. La produzione del film dovrebbe iniziare il prossimo anno.

Dall'uscita nelle sale di Mad Max: Fury Road il regista ha confermato più volte la sua intenzione di andare avanti con il franchise, ma una disputa legale tra il suo studio e la Warner Bros. ne hanno complicato lo sviluppo, anche se secondo quanto riporta Deadline la causa legale non avrebbe chiuso definitivamente la porta per eventuali sequel.

Oltre alla celebre saga di Mad Max, Miller è conosciuto anche per aver diretto Happy Feet, Babe va in città e Le streghe di Eastwick.