Those Who Wish Me Dead, anche James Jordan di Wind River nel nuovo film di Taylor Sheridan

Dopo le ultime novità per Those Who Wish Me Dead, il nuovo film scritto e diretto da Taylor Sheridan dopo l'acclamato debutto con Wind River, giungono ulteriori aggiornamenti circa il cast del progetto.

Deadline ha infatti riportato che James Jordan si è unito al film in un ruolo non specificato: l'attore è alla terza collaborazione con Sheridan, dato che ottenne una parte importante nel thriller del 2017 e poi una minore in Yellowstone, la serie televisiva con Kevin Costner prodotta da Paramount Channel e creata, sceneggiata e diretta da Sheridan.

Those Who Wish Me Dead, che avrà per protagonista Angelina Jolie, è l'omonimo adattamento del romanzo scritto da Michael Koryta: ambientato nel selvaggio Montana, il film racconta la vicenda di un ragazzino di appena quattordici anni che assiste ad un terrificante omicidio e viene spedito in un programma di protezione testimoni. Sulle tracce del protagonista si mettono però due gemelli killer, decisi a tappargli la bocca per sempre.

Il cast include anche Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road), Jon Bernthal (The Punisher), Tyler Perry (Gone Girl), Aidan Gillen (Game of Thrones), Medina Senghore (Blindspot), Finn Little (Storm Boy), e Jake Weber (Homeland).

Al momento non è stata comunicata una data di uscita per il film, anche se presumibilmente sarà presentato in anteprima in qualche importante festival cinematografico nel corso del 2020.