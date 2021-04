Those Who Wish Me Dead, Angelina Jolie nelle prime immagini del film di Taylor Sheridan

È grazie a Entertainment Weekly che possiamo mostrarvi le prime immagini ufficiale dell'atteso Those Who Wish Me Dead, nuovo film scritto e diretto dal talentuoso e blasonato Taylor Sheridan (Sicario, Wind River, Hell or High Water) con un cast stellare guidato dalla premiata e amatissima Angelina Jolie.

Those Who Wish Me Dead, che vede protagonista proprio Angelina Jolie, è l'omonimo adattamento del romanzo scritto da Michael Koryta: ambientato nel selvaggio Montana, il film racconta la vicenda di un ragazzino di appena quattordici anni che assiste ad un terrificante omicidio e viene spedito in un programma di protezione testimoni. Sulle tracce del protagonista si mettono però due gemelli killer, decisi a tappargli la bocca per sempre.

Il cast include anche Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road), Jon Bernthal (The Punisher), Tyler Perry (Gone Girl), Aidan Gillen (Game of Thrones), Medina Senghore (Blindspot), Finn Little (Storm Boy), e Jake Weber (Homeland).



Come rivelata nelle scorse ore, Those Who Wish Me Dead approderà nelle sale cinematografiche americane e su HBO Max il prossimo 14 maggio 2021. Non c'è ancora nessuna release ufficiale per il mercato italiano, ma vi terremo aggiornati su ulteriori novità.



