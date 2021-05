Those Who Wish Me Dead: Angelina Jolie, Nicholas Hoult e Jon Bernthal in un nuovo video

Those Who Wish Me Dead, il film diretto da Taylor Sheridan con protagonista Angelina Jolie, si presenta con un nuovo video in anteprima a pochi giorni dalla sua uscita americana.

Il 14 maggio negli Stati Uniti arriverà nelle sale americane e sulla piattaforma streaming HBO Max Those Who Wish Me Dead, l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro dello scrittore americano Michael Koryta.

Diretto da Taylor Sheridan (I Segreti di Wind River) su una sceneggiatura di Sheridan, Charles Leavitt (Blood Diamond) e lo stesso Koryta, il film vede come protagonista Angelina Jolie, un'esperta di sopravvivenza di nome Hannah che si ritrova a dover proteggere Connor Casserly (Finn Little), un ragazzino di 12 anni traumatizzato da ciò ha cui ha assistito: l'omicidio di suo padre. Ora, costretto alla fuga, Connor cerca di nascondersi dai due assassini (interpretati da Nicholas Hoult e Aiden Gillen), e Hannah dovrà fare del suo meglio per aiutarlo.

Tra gli altri attori presenti nella pellicola troviamo anche Jon Bernthal, Tyler Perry, Jake Weber, Tory Kittles e Laura Niemi.

Dalla clip che trovate in testa alla notizia potete farvi un'idea di come è impostato il nuovo progetto da regista di Sheridan, che di recente abbiamo visto anche firmare la sceneggiatura del thriller con Michael B. Jordan Senza Rimorso.

Sfortunatamente non sappiamo ancora quando arriverà in Italia Those Who Wish Me Dead, ma vi terremo aggiornati.