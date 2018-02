Thoroughbreds: ecco una nuova clip del thriller con Anya Taylor-Joy e Olivia Cooke!

Grazie al sito ComingSoon.net possiamo farvi vedere un nuovo video del thriller, interpretato da Olivia Cooke (Bates Motel, Me and Earl and the Dying Girl), Anya Taylor-Joy (The Witch, Split) e Anton Yelchin (Green Room, Start Trek), scomparso in circostanze davvero inaspettate lo scorso anno.

"Il film parla delle amiche d'infanzia Lily (Anya Taylor-Joy) e Amanda (Olivia Cooke) si ritrovano nella periferia del Connecticut, da grandi. Lily è diventata un'adolescente elegante e di classe, con alle spalle un curriculum scolastico che comprende le migliori scuole possibili, e uno stage per entrare nel quale, molte persone pagherebbero; Amanda, nonostante abbia sviluppato un'intelligenza acuta e un atteggiamento molto particolare, è decisamente sulla buona strada per diventare una vera e propria emarginata sociale.

Sebbene inizialmente sembrino completamente diverse l'una dall'altra, la coppia di amiche stringe un forte legame, per via del disprezzo di Lily per il suo patrigno oppressivo, Mark, e, man mano che la loro amicizia cresce, le due ragazze iniziano a tirar fuori le tendenze più distruttive l'una dell'altra. Le loro ambizioni le porteranno così ad assumere uno spaccone locale, Tim (Anton Yelchin), al quale chiederanno di fare qualcosa, mentre entrambe cercheranno di rimettere in sesto le loro vite."

Thoroughbreds è scritto e diretto dal regista Cory Finley. Thoroughbreds e uscirà nelle sale cinematografiche il 9 marzo (USA).