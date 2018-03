Thoroughbreds: Anya Taylor-Joy ricorda il suo lavoro con Anton Yelchin

è uscito ieri nelle sale statunitensi e la sua protagonista,, ha ricordato l’epoca delle riprese con lo sfortunato

Nel corso di un’intervista di The Playlist, l’attrice di Split e del futuro New Mutants della Fox ha ricordato l’attore scomparso in un tragico incidente un anno e mezzo fa. “Sono contenta che me ne abbiate chiesto perché era un mio amico, il dolore non scompare, ma da attrice è sempre un piacere parlarne, a causa del suo indiscusso talento. Ha preso un ruolo che sarebbe potuto benissimo essere un personaggio seondario, minore, ma Anton lo eleva sullo schermo. È il perfetto bilanciamento che occorreva contro le performance mia e di Olivia Cook. È la bilancia morale del film. Quello era il bello di Anton, poteva prendere questi personaggi molto bizzarri e infondergli un gran cuore. Quando guardo il film mi emoziono davvero con il suo personaggio, Tim, voglio davvero che faccia qualcosa con la sua vita e questo è possibile solo grazie al gran cuore che aveva Anton. Era amato da tutti. È straordinario e bellissimo sapere quanta gente ci teneva lui e che impatto avesse avuto sullo schermo con così tante persone”.

Anya Taylor-Joy ha anche dichiarato di aver terminato le sue riprese di Glass e che il film è attualmente in post-produzione, come di evince anche dal profilo Twitter del regista, M. Night Shyamalan, che ci tiene costantemente aggiornati sullo stato del film.

Thoroughbreds, scritto e diretto da Cory Finley, non ha ancora una data d’uscita italiana.

Sinossi: Le amiche d'infanzia Lily (Anya Taylor-Joy) e Amanda (Olivia Cooke) si ritrovano nella periferia del Connecticut, da grandi. Lily è diventata un'adolescente elegante e di classe, con alle spalle un curriculum scolastico che comprende le migliori scuole possibili, e uno stage per entrare nel quale, molte persone pagherebbero; Amanda, nonostante abbia sviluppato un'intelligenza acuta e un atteggiamento molto particolare, è decisamente sulla buona strada per diventare una vera e propria emarginata sociale.