Thor vs. Hulk, da The Avengers a Avengers Assemble

Per tutti coloro che avrebbero voluto vedere un "sequel" del pugno in faccia che si prese Thor in The Avengers, cortesia di Hulk, ecco che reddit arriva prontamente in soccorso con un estratto dalla serie animata di Disney XD, Avengers Assemble.

Uno dei momenti più esilaranti della pellicola corale diretta da Joss Whedon, che è un po' il punto di inizio del Marvel Cinematic Universe (e in generale degli universi supereroistici) per quanto riguarda i crossover, The Avengers, è senz'altro la scena in cui l'Hulk di Mark Ruffalo decide di tirare un pugno in faccia a Thor di Chris Hemsworth (e se ne compiace pure).

E nonostante uno scontro nell'Arena di Sakaar, grazie anche la crescente bromance tra i due, frutto soprattutto degli eventi di Thor: Ragnarok, il MCU non ci ha ancora dato un vero e proprio follow-up di quel famoso pugno.

A pensarci è stato invece un utente di Reddit, che prendendo una scena della serie animata Avengers Assemble, in onda su Disney XD, ha montato un divertente video con la "risposta" dello show al segmento del film.

Nel post che trovate anche in calce alla notizia potete vedere come questa volta Thor arrivi preparato al colpo: Hulk, infatti, proverà a colpire il Dio del Tuono in faccia, ma troverà una dolorosa sorpresa... Mjiölnir!

Avengers Assemble ha debuttato nel 2013 sul canale di proprietà Disney, e conta ben 127 episodi.