Thor vs Captain Marvel, chi è più forte? Finalmente abbiamo una risposta!

I fan Marvel sono da sempre affascinati dal confronto tra questo e quel supereroe: le discussioni su chi sia più forte di chi sono di quelle interminabili e difficilmente risolvibili in maniera inequivocabile, a meno di un intervento di Marvel stessa... Cosa accaduta, in effetti, proprio in queste ore in relazione allo scontro tra due Avengers.

Mentre il Disney+ Day promette di svelarci nuovi dettagli sul futuro dell'MCU, infatti, lo show Marvel What If...? ha inscenato nell'ultimo episodio rilasciato sulla piattaforma streaming uno scontro tra due degli Avengers più potenti: stiamo parlando di Thor e Captain Marvel.

La battaglia tra i due si è divisa in due fasi: durante la prima abbiamo visto la nostra Carol cercare di non utilizzare tutti i suoi poteri per non mettere a rischio l'intero pianeta, con Thor quindi uscito vincitore dal confronto grazie soprattutto al supporto di Mjolnir, che ha inevitabilmente fatto pendere le sorti dell'incontro verso il Dio del Tuono.

La musica cambia però durante il "secondo round", svoltosi in una località deserta in modo tale da permettere al personaggio di Brie Larson di non trattenersi: a questo punto per Thor le cose si sono complicate non poco e solo l'intervento di Heimdall e Frigga ha potuto evitare che il tutto prendesse una brutta piega.

Nonostante l'episodio non ci abbia fornito una risposta definitiva, dunque, l'impressione è comunque quella di una Carol Danvers capace di mettere al tappeto il suo collega sfruttando al pieno i suoi poteri. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, i fan hanno votato i film Marvel tra le migliori esultanze in sala di sempre.