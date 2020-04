Thor vegano in Love and Thunder: l'idea di PETA per Taika Waititi

Peope for the Ethical Treatment of Animals (PETA), l'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali, ha inviato una lettera a Taika Waititi per convincerlo a rendere Thor vegano in vista del nuovo capitolo dedicato al Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder.

Dopo l'aumento di peso dovuto al trauma della sconfitta contro Thanos in Avengers: Infinity War, il Vendicatore interpretato da Chris Hemsworth si è ora ripreso del tutto ed è pronto a tornare più in forma che mai nel suo prossimo stand-alone, e conoscendo la situazione PETA ha suggerito al regista neozelandese una dieta a base vegetale.

Potete leggere la lettera di seguito:

"Caro Taika,

Sappiamo che devi gestire un problema di peso, e Peta è qui per riturarti. Come tutti ricordiamo, Thor ha preso qualche chilo in Avengers: Endgame, perciò i fan Marvel di tutti i Nove Regni si stanno chiedendo come farà il nostro Dio del Tuono preferito tornare in splendida forma nel tuo prossimo film, Thor: Love and Thunder. Noi suggeriamo di prendere spunto da Chris Hemsworth e vedere cosa accadrebbe se Thor diventasse vegano.

Stando al suo personal trainer, Hemsworth ha seguito un'alimentazione vegana durante le riprese del primo Thor e i capitoli degli Avengers, sviluppando una certa preferenza per i fagioli e gli hamburger vegetariani. Forse se Thor usasse il ponte del Bifrost per arrivare sul nostro mondo, potrebbe ispirarsi ad altri Vendicatori vegani come Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) e Natalie Portman (Jane Foster), in modo da tornare a vestire comodamente la sua tenuta da battaglia.

Se Thor è seriamente interessato a proteggere la Terra, diventare vegano è una scelta molto sensata: eliminare i prodotti di origine animale dalla sua dieta potrebbe far risparmiare 1.000 litri d'acqua, 20 libbre di emissioni di anidride carbonica e quasi 3 metri quadratini foresta al giorno, oltre alla vita di quasi 200 animali ogni anno! Se Thor diventasse vegano, potresti spiegare facilmente come ha riavuto il suo fisico, godendo nel frattempo dei benefici di una dieta a base vegetale."

