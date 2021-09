Thor: The Dark World, Zachary Levi: 'Mi avevano promesso più screen time'

Ora è uno degli eroi di punta dell'universo cinematografico DC, ma in passato è stato uno dei guerrieri più fieri di Asgard... Sebbene con poco screen time a disposizione. Zachary Levi racconta come avrebbe voluto essere più presente nel MCU, anche in virtù di quanto gli fu promesso per Thor: The Dark World.

In una recente intervista, l'interprete di Shazam Zachary Levi ha ricordato il suo periodo nel MCU che, seppur breve, per lui è stato davvero la realizzazione di un sogno.

"Recitare in Thor è stato un sogno che diveniva realtà. Sono cresciuto divorando i fumetti Marvel, ed ero sicuramente Team Marvel come lettore di fumetti... Quindi è stato davvero figo. E sono davvero grato di essere stato parte di quel mondo".

Questo nonostante non sia stato il più "lineare" dei percorsi lavorativi...

"Particolarmente perché è successo, ma poi non stava succedendo. Perché ero stato scelto [per interpretare Fandral] nel primo film, ma stavo girando Chuck, e non me l'hanno fatto fare. Poi hanno preso Josh Dallas, che però quando arrivò il secondo film stava girando Once Upon A Time, e quindi non gliel'hanno fatto fare. E allora Marvel all'improvviso se ne è uscita 'Oooh Zach, ti ricordi di noi? Vuoi interpretarlo questo ruolo?".

Dopo aver visto il primo film, tuttavia, Levi era dubbioso sull'effettivo screen time che avrebbero avuto i Warrior Three: "Ad essere sinceri, avevo visto il primo film, e non mi era sembrato che i Warrior Three fossero stati usati così bene, quindi chiesi 'Ma li userete davvero questa volta?' e loro mi risposero 'Oh no, li useremo un sacco i Warrior Three in Thor. The Dark World. Avranno parecchio da fare, sarai decisamente impegnato'. Così mi sono detto 'Ok, facciamolo'".

La versione finale di Thor: The Dark World, però, non ci mostra molte scene con i Warrior Three, e Thor: Ragnarok ancora meno....

"Ho avuto l'opportunità di essere parte del MCU ed è stato divertente interpretare questo personaggio così interessante e divertente. E che Kenneth Branagh abbia creduto in me tanto da scegliermi per la parte è stato davvero forte. Ma non ho avuto molto da fare, in generale. Non nel secondo, e non nel terzo. In Ragnarok sapevo che sarei morto, ma non sapevo che sarei morto senza proferire parola. Persino le poche parole che pronunciavo poi sono state eliminate".

"Ma alla fine mi sono detto 'Ok, mi farò un viaggetto in Australia e potrò incontrare Taika Waititi e lavorare con lui per un paio di settimane, quindi ne è valsa la pena'. Perché già allora sapevo che quell'uomo era un genio. E poi, anche se non fossi morto in quel frangente, probabilmente sarei rimasto vittima dello snap di Thanos, quindi chi voglio prendere in giro?".

E quindi Levi si è detto grato per questa esperienza, soprattutto perché poi ha avuto l'opportunità di "rinascere come supereroe DC. Non so dirvi quanto sia incredibile questa cosa".