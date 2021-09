Thor: The Dark World, parla il regista: 'Voglio anche io una Snyder Cut'

È stato chiaro sin dal primo istante che la questione Snyder Cut avrebbe fatto scuola: dall'uscita della versione riveduta e corretta di Justice League più di un regista ha avanzato la proposta di riservare lo stesso trattamento a uno dei propri lavori. Alla lista si è iscritto in queste ore anche Alan Taylor, regista di Thor: The Dark World.

Mentre Zachary Levi solleva la polemica sul suo minutaggio in Thor: The Dark World, infatti, Taylor ci tiene a ricordare quanto le sue idee per il secondo film sul Dio del Tuono fossero parecchio differenti dal risultato poi ottenuto, a suo dire, a causa delle imposizioni della produzione in fase di montaggio.

"Per me tutto quel processo non fu divertente. Ero focalizzato sul fare un certo tipo di film. Poi, durante il montaggio, fu deciso di cambiare un sacco di cose. C'erano cose da cambiare perché stessero bene con altre cose. Il mio rimorso è che quel film sia stato rilasciato con tutti quei cambiamenti, senza che io avessi potuto dargli forma. Voglio dire, ovviamente ho girato io tutto ciò che si vede nel film, ma l'avevamo impostato in modo tale da far venir fuori un certo tipo di film, ma poi durante la post-produzione furono cambiati dei passaggi importantissimi" ha spiegato Taylor.

Il regista ha poi proseguito, citando il suo collega in quota DC: "Ho fatto il tifo per Zack quando ha fatto questa cosa, pensavo: 'Riuscirà a portarlo a termine? È pazzesco...' Penso che ogni regista desideri una cosa del genere. A me piacerebbe. Voglio dire, riuscite a immaginarlo? Ma non penso riceverò mai quella chiamata".

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una Taylor Cut del secondo stand-alone sul personaggio di Chris Hemsworth? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, per saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione di Thor: The Dark World.