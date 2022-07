Thor: The Dark World in tendenza: i fan lo rivalutano dopo aver visto Love and Thunder

A quasi un decennio di distanza dall'uscita, Thor: The Dark World è tornato al centro delle discussioni dei fan in questi giorni, tanto che l'hashtag del titolo del film è in tendenza su Twitter. Per quale motivo il secondo film del franchise è tornato in auge proprio nei giorni in cui Love and Thunder si trova nelle sale?

In realtà sono proprio le opinioni discordanti sul film di Taika Waititi ad aver generato dei paragoni con i capitoli del passato, in particolare il film del 2013.



Alan Taylor vorrebbe un director's cut di The Dark World:"La versione con cui avevo cominciato aveva un senso di meraviglia infantile, c'era questo immaginario bambinesco che dava il via a tutto. Aveva una peculiarità più magica, c'erano cose strane che succedevano sulla Terra a causa della convergenza che consentiva del realismo magico. E c'erano differenze di trama invertite in fase di montaggio e con scene aggiuntive. I personaggi che erano morti non erano morti, e le persone che si erano lasciate in realtà erano ancora insieme. Penso che piacerebbe la mia versione" ha dichiarato Taylor.



Ma quali sono le opinioni dei fan su Thor: The Dark World anche in relazione a Love and Thunder? Lo potete scoprire in calce alla news con i diversi post su Twitter.



Per rispolverare un po' il film di Alan Taylor potete leggere la nostra recensione di Thor The Dark World, uscito nelle sale cinematografiche ormai quasi dieci anni fa.