Thor: The Dark World, Christopher Eccleston "voleva spararsi in bocca" ogni giorno!

Esagerato? Questa non è comunque di certo la cosa peggiore che l'ex attore di Doctor Who abbia mai detto parlando sia di G.I. Joe: La Nascita dei Cobra che dell'...

Di sicuro, ha detto che non tornerebbe mai a lavorare in nessuno dei due franchise. Christopher Eccleston non ha mai evitato di esprimere chiaramente i suoi sentimenti riguardo il lavoro sul set di Thor: The Dark World e, in una nuova intervista, l'attore britannico ha ancora una volta espresso il suo odio viscerale per il film.

"Lavorare a un film come G.I. Joe è stato qualcosa di orrendo", ha detto Eccleston, riflettendo sul suo ruolo di villain, quello di Laird James McCullen XXIV, a.k.a. Destro. "Volevo tagliarmi la gola ogni giorno e in Thor? Mi sarei sparato in bocca."

Ecco, chiaro è stato chiaro. Ma questo potrebbe far pensare che l'attore odi tutti i film in cui lavora, a questo punto. Invece:

"Fuori in 60 Secondi è stato una bella esperienza" ha detto Eccleston, chiarendo che non tutte le sue esperienze a Hollywood sono state pessime. "Nic Cage è un gentiluomo e un attore fantastico, ma G.I. Joe e Thor erano ... Ho davvero pagato un prezzo alto per poi essere trattato come una puttana, in quelle occasioni."

Questi commenti sono decisamente interessanti, ma potrebbe anche darsi che sia solo una reazione relativa al fatto che l'attore non è riuscito a sfondare ad Hollywood e, come la volpe che non arriva all'uva, dice che è acerba. Voi che ne pensate? In fin dei conti non lo si è più visto al lavoro su un qualsiasi film di una delle grandi major ultimamente. Il suo odio sarà dunque da attribuirsi al fallimento lavorativo?

