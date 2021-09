Thor: The Dark World, Alan Taylor come Zack Snyder: 'Mi piacerebbe un director's cut'

Nel maggio 2020 arriva l'annuncio ufficiale dell'uscita dello Snyder Cut di Justice League su HBO Max, mettendo fine ad anni di campagne e richieste da parte di fan e addetti ai lavori per vedere realizzata la visione del regista. Oggi, Alan Taylor vorrebbe una cosa del genere anche per il suo Thor: The Dark World.

"Tifavo per Zack Snyder in quel periodo, e mi chiedevo 'Riuscirà a farcela?'" ha infatti affermato il regista ai microfoni di Inverse, commentando l'intera operazione dello Snyder Cut "È una cosa fantastica. Credo che ogni regista abbia tifato per lui. Mi piacerebbe tantissimo se capitasse anche a me. Ma ve lo immaginate? Avere tutti quei soldi per tornare a lavorarci... Si beh, non credo che accadrà".

All'epoca, Alan Taylor definì straziante lavorare a Thor: The Dark World per via di quanto venne modificato in post-produzione.

"Il fatto è che concentrai la mia attenzione per realizzare un certo film, e poi durante il montaggio sono state prese delle decisioni che lo hanno cambiato parecchio" ha spiegato "Il mio rimpianto è che il film che ne è venuto fuori era decisamente diverso. Mi piacevano molto alcune cose che erano presenti nella versione originale. C'era questo elemento di meraviglia che era davvero bello secondo me".

