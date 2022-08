Thor, Taika Waititi spoilera progetti futuri con le divinità greche?

In Thor: Love and Thunder abbiamo fatto la conoscenza di Zeus e altre divinità, ma presto arriveranno nuovi progetti dedicati agli Dei greci? Sembrerebbe di sì, stando alle recenti affermazioni di Taika Waititi.

Il regista di Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder Taika Waititi ha recentemente preso parte a un Q&A del suo ultimo film Marvel, nel quale ha parlato del futuro del MCU e delle implicazioni della scena post-credit di Thor: Love and Thunder in cui è stato introdotto il personaggio di Hercules.

"E poi [Louis D’Esposito?] dice qualcosa del tipo 'Introdurremo Hercules [nel MCU]' e la cosa per me non aveva senso... Non sapevo nemmeno che fosse un personaggio del mondo Marvel" ha rivelato Waititi, aggiungendo poi un'interessante anticipazione "Però a quanto pare lo è. E alla fine è andato tutto bene. E ora sta aprendo dei nuovi orizzonti, di cui non sarò invitato ad essere parte, ma sono davvero felice per tutti coloro che amano gli Dei dell'antica Grecia".

Sembrerebbe dunque che i Marvel Studios abbiano grandi piani per Hercules e soci, e ciò andrebbe anche in un qualche modo a confermare (o almeno ad aumentare le possibilità che si possa rivelare vero nella sua totalità) il leak sui titoli dei progetti futuri dei Marvel Studios, che oltre ai già annunciati Captain America: New World Order, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars includeva anche Hercules: Rise of the Gods.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.