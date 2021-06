Thor, Taika Waititi sta con Rita Ora e Tessa Thompson? Il regista risponde alle voci!

Il regista Taika Waititi ha recentemente parlato di com'è stato lavorare sul set di Thor: Love and Thunder e delle voci che circolano sulla sua vita amorosa dopo che alcune foto bollenti sono state pubblicate online.

Grazie al suo acclamato lavoro in Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, l'ultimo dei quali gli è valso un Oscar, Waititi è uno dei registi più amati del momento.

Le voci sulla vita amorosa di Taika Waititi sono iniziate a maggio, quando su internet sono apparse alcune foto che lo ritraevano in atteggiamenti intimi con l'attrice Tessa Thompson e la pop star Rita Ora. Quando gli è stato chiesto se tali voci lo avessero infastidito ha detto:

"Non proprio. Penso che nel mondo di Internet, tutto scompaia abbastanza velocemente. E anche, 'è un grosso problema?' No, non proprio. Non stavo facendo niente di sbagliato. Va bene."

Pur facendo attenzione a non confermare o smentire i rapporti con Tessa Thompson e Rita Ora, Waititi ha rivelato di non aver perso il sonno per lo scompiglio che si è creato su internet.

I commenti del regista al Sydney Morning Herald sembrano dimostrare quanto poco quelle voci lo abbiano influenzato. Dopotutto era nel bel mezzo delle riprese di Thor: Love and Thunder in quel momento, quindi la sua attenzione era concentrata altrove.

L'eccitazione di Waititi per il misterioso sequel di Thor è almeno in parte dovuta al cast stellare, comprese varie celebrità che faranno dei cameo. Nella stessa intervista, ha continuato a spiegare la sua esperienza sul set del film, dicendo:

"È abbastanza sorprendente, solo per la quantità di persone che abbiamo. Continuavo a guardarmi intorno e pensavo: 'Oh mio dio...'”

I fan della Marvel non vedono l'ora di poter finalmente vedere Thor: Love and Thunder, il secondo capitolo del MCU di Taika Waititi vedrà il ritorno di Jane Foster interpretata da Natalie Portman e una serie di altri cameo che sono già stati anticipati dalle foto dal set.