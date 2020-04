Thor: Taika Waititi, regista di Love and Thunder trolla tutti sul destino di Tony Stark

Nel corso della notte scorsa, Taika Waititi ha fatto compagnia ai fan sui social andando in diretta su Instagram per commentare insieme il suo Thor: Ragnarok, dove ha sfornato il suo riconoscibile estro comico. Nella diretta, a un certo punto, è stato raggiunto anche da Tessa Thompson, che nel film interpreta Valchiria.

All'inizio della diretta streaming il regista, che è reduce dal successo di Jojo Rabbit, valsogli il Premio Oscar alla sceneggiatura non originale, ha preso bonariamente in giro tutti i fan collegati via Instagram mostrando a tutti un finto script di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo del franchise dedicato al dio del tuono che Waititi dirigerà a breve (non appena terminerà questa emergenza sanitaria in corso). Nello script fake i fan hanno potuto notare immediatamente che qualcosa non tornava, in quanto nelle prime righe si legge del ritorno in vita di... Tony Stark!

Nelle pagine dello script vediamo pure i dialoghi tra un redivivo Stark e Thor, che data la sorpresa si chiede come abbia fatto a tornare in vita l'amico e collega negli Avengers, con Tony che esclama un esilatante "WAZZZUUUUURRRP!". Quindi si abbracciano, con Thor che gli chiede info appunto sulla sua sopravvivenza, con Tony che risponde semplicemente: "Scienza!". Da qui altre esilatanti battute e frasi che Thor direbbe "decisamente", come "Mother frigga, no" o "Do'th mineth eyeth deceiveith me?".

Tony quindi aggiunge: "Tutti quelli che sono morti stanno tornando. E stavolta li vendicheremo più che mai, da adesso in poi saremo conosciuti come... The Avengererers".

Insieme al regista, hanno partecipato alla live anche Mark Ruffalo e Tessa Thompson, rispettivamente Hulk e Valchiria, co-protagonisti di Ragnarok e visti l'anno scorso in Avengers: Endgame: proprio quest'ultimo film ha cambiato notevolmente tutte le carte in tavola dei tre personaggi principali, con Valchiria eletta addirittura "re di New Asgard" dal figlio di Odino.