Thor, Taika Waititi stava per perdere l'appuntamento con Marvel: ecco perché

Taika Waititi è stato un vero toccasana per Thor: il figlio di Odino era uno dei personaggi meno amati del Marvel Cinematic Universe, finché il regista di Jojo Rabbit non tentò, riuscendoci, di dare una brusca virata alla declinazione del personaggio con il suo Thor: Ragnarok. Non tutti, però, sanno che Waititi rischiò di dare forfait!

Dopo aver parlato dell'energia creatasi sul set di Thor: Love and Thunder, infatti, il regista neozelandese ha ricordato di aver seriamente rischiato di perdere l'appuntamento con i Marvel Studios dal quale dipendeva la decisione della produzione di affidargli la regia del film con Chris Hemsworth.

"Ero alle Hawaii per un compleanno. Sono felice che me l'abbiate chiesto, da tempo volevo raccontare questa storia. Alcuni amici vennero a trovarmi alle Hawaii e poi tornarono in Nuova Zelanda, portando con sé i miei bagagli e con questi il mio passaporto, che era in una di quelle valigie. Non essendo americano non potevo viaggiare per il continente senza un qualche documento statunitense, e tutto ciò che avevo era una patente di guida neozelandese, che sembra uscita da una confezione di Corn Flakes" sono state le parole di Waititi.

Il regista, comunque, riuscì a convincere gli addetti all'aeroporto a farlo imbarcare... Mostrando loro il contratto firmato con Disney per la sceneggiatura di Oceania! Tutto è bene quel che finisce bene, insomma: tornando ai giorni nostri, il nuovo set LEGO di Thor: Love and Thunder ci ha anticipato un'importante novità.