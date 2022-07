Thor, Taika Waititi: 'Ecco la più grande differenza tra Love and Thunder e Ragnarok'

Piaccia oppure no, è impossibile negare che l'arrivo di Taika Waititi abbia scosso non poco le sorti di Thor nell'Universo Cinematografico Marvel. Dopo i primi due capitoli che non avevano convinto appieno per tono e stile, il regista neozelandese ha cambiato totalmente direzione e donato molta comicità al personaggio con Ragnarok e Love & Thunder.

La formula, che era andata benissimo per Ragnarok, è stata quindi riproposta ancora più "violentemente" in Thor: Love and Thunder, con l'aggiunta di altra follia visiva e di un contesto più sentimentale per il protagonista. Se vi era piaciuto Ragnarok adorerete anche Love and Thunder, in caso contrario meglio lasciar perdere. In una recente intervista, lo stesso Waititi ha voluto spiegare la più grande differenza tra i suoi due film su Thor:

"La grande differenza in termini creativi e di storia è stata quella di voler spingere Thor in una direzione più emotiva, in cui fosse messo alla prova da problemi più umani e da cose che lo rendessero più relazionabile. Era fantastico in Ragnarok ed era davvero divertente, era come una reinvenzione del personaggio, ma sentivo che potevamo andare oltre e scoprire di più su chi fosse. Non solo: "Non voglio essere il Re", ma piuttosto: "Chi sono? Qual è il mio scopo? Mi innamorerò mai? Qualcuno mi amerà mai? Qual è il mio posto nel mondo?".

I detrattori ci saranno sempre, ma è indubbio che questa reinvenzione del personaggio di Thor, che ormai va avanti da Ragnarok ed è proseguita come sapete anche nella demitizzazione in Avengers: Endgame, abbia scosso non poco il franchise con Chris Hemsworth protagonista. Proprio Hemsworth ha dichiarato di voler interpretare Thor finché glielo chiederanno.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Thor Love and Thunder, ampiamente positiva, tanto che ci siamo spinti a definirlo il miglior film su Thor.