Thor e Star-Lord nel nuovo spot tv di Avengers: Infinity War, nuovi poster promozionali

In attesa di vedere i supereroi della Marvel riuniti sul grande schermo nell'attesissimo Avengers: Infinity War, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo divertente spot televisivo dal cinefumetto che potete visionare dopo il salto.

Oltre allo spot trovate, qui sotto, dei nuovi poster promozionali dal film.

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.

Oltre a Thanos (Josh Brolin), le cover esclusive mostrano Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), la Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Shuri (Letitia Wright); Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), Scarlet Witch(Elizabeth Olsen), Okoye (Danai Gurira) e Drax il Distruttore (Dave Bautista); Pantera Nera (Chadwick Boseman), Il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), Nebula (Karen Gillan) e War Machine (Don Cheadle); Thor (Chris Hemsworth), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Visione (Paul Bettany) e Mantis (Pom Klementieff); Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Hulk (Mark Ruffalo), Spider-Man (Tom Holland) e Falcon (Anthony Mackie).

Diretto dai fratelli Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto da Kevin Feige dei Marvel Studio, il film è stato scritto da Christopher Markus & Stephen McFeely.