Thor, il singolare ricordo di Stellan Skarsgard: 'Ho imparato tanto sulle ragazze'

Taika Waititi ha rivelato il motivo dietro la sua scelta di dirigere Thor, e anche Stellan Skarsgård è tornato a parlare della saga e della sua esperienza sul set del film del 2011.

L’attore ha condiviso una grande parte della sua esperienza con due co-star: Kat Dennings e Natalie Portman. Skarsgård ha rivelato che aver passato tanto tempo con loro è stata in qualche modo un’esperienza “educativa”. Queste le sue parole:

“Il film era divertente. Abbiamo vissuto a Santa Fe, dove ci sono più Birkenstock e code di cavallo grigie che in qualsiasi altro posto degli Stati Uniti. No, non ero eccitato. Mi sono detto: "Ma che caz...?". Non sapevo molto di Thor o, meglio, sapevo del vero Thor, ma non sapevo molto dei fumetti. Il fatto è che la regia era di Kenneth Branagh, che è bravo. Ho detto 'Ok, lo farò', ma il fatto è che, quando ti iscrivi a uno di questi film, ti iscrivi a quattro, quindi mi sembrava di aver venduto l'anima al diavolo, ma non l'ho fatto, perché soprattutto il primo mi sono divertito molto. Eravamo io, Kat Dennings e Natalie Portman, il trio. Eravamo sempre insieme in tutte le scene e mi sono divertito moltissimo e ho imparato molto sulle ragazze perché la maggior parte del tempo eravamo bloccati in macchina e stavamo aspettando, ed era una macchina da film e io ascoltavo quelle due ragazze che parlavano di uomini. Sì, voglio dire, non pensavo che fosse così. Impari.”

