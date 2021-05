Thor: lo sceneggiatore: 'Kenneth Branagh merita più rispetto. Ha plasmato l'MCU'

C'è stato un tempo in cui il Marvel Cinematic Universe non era la macchina da guerra che è oggi, un tempo in cui no sapevamo di essere in quella che oggi definiamo Fase 1, un tempo in cui Kevin Feige non aveva l'immenso credito che ha oggi.

Secondo qualcuno però, gran parte dei meriti di questo successo andrebbe dato a Kenneth Branagh, il regista del primo Thor. Secondo Zack Stentz, celebre sceneggiatore del MCU, è stato lui il primo a forgiare questo straordinario franchise cinematografico, rendendolo ciò che è diventato oggi. Grande importanza ha infatti ricoperto la scelta degli interpreti di due personaggi iconici come Thor e Loki.

"Kenneth Branagh merita MOLTO più rispetto di quello che al giorno d'oggi gli viene rivolto per aver plasmato l'MCU, perché Thor e Loki sono forse due dei ruoli più difficili da interpretare. All'epoca non era cosa facile scegliere colui che avrebbe interpretato un Thor così arrogante e un Loki che sa farsi amare e odiare allo stesso tempo, senza di loro l'intera faccenda cade a pezzi".

Lo sceneggiatore ha poi aggiunto: "Oggi pensiamo solo ai successi del MCU ma all'inizio ci sono stati molti inciampi. Thor e Captain America hanno dovuto costruire la strada verso il primo Avengers del 2012. Senza di loro avremmo assistito a qualcosa di molto diverso, avremmo visto qualcosa tipo Iron Man e i suoi amici".

Di recente invece, Taika Waititi ha rivelato che Thor: Love and Thunder sarà il miglior film del MCU.