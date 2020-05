Thor si scaglia contro Eivor di Assassin's Creed Valhalla in questa fan art: chi vincerà?

Il nuovo capitolo di Assassin's Creed ad ambientazione nordica non deve preoccuparsi soltanto del confronto con God of War. In attesa di "Love and Thunder" anche il mitico Thor del Marvel Cinematic Universe sembra avere qualcosa da dire al nuovo arrivato...

"Datemi Eivoooor!", urlerebbe l'eroe interpretato da Chris Hemsworth, nel vedersi soffiare il posto di leader da un semplice umano. Probabilmente con il suo fedele Stormbreaker spazzerebbe via tutti gli schieramenti visti nel trailer di Assassins Creed Valhalla.

Chissà cosa accadrebbe però se i due personaggi si trovassero faccia a faccia sul campo di battaglia. È questo che deve aver pensato l'utente ultraraw26, prima di creare uno spettacolare artwork con protagonisti i due combattenti. A risaltare è l'imponenza del Dio del Tuono, circondato da fulmini, ma anche Eivor sembra determinato a dare del filo da torcere all'avversario, brandendo due accette. Dalla sua ha poi l'effetto sorpresa e una certa lama celata (avrà imparato da Loki a colpire gli avversari a tradimento?!). Come sottolinea l'autore, la fan art è anche un tributo a BossLogic, l'artista ingaggiato per l'evento di presentazione di AC.

Chi avrà la meglio tra i due? Fateci sapere per chi fate il tifo! Intanto Waititi ha affermato che c'è un lato positivo nel rinvio di Love and Thunder mentre Chris Hemsworth si sta godendo la quarantena.